Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.36 Prozent tiefer bei 25’357.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’581.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’335.00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, wies der LUS-DAX 26’571.00 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25’010.00 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23’906.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3.22 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BMW (+ 2.72 Prozent auf 55.98 EUR), Zalando (+ 2.47 Prozent auf 22.41 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.67 Prozent auf 377.20 EUR), RWE (+ 1.46 Prozent auf 59.78 EUR) und Fresenius SE (+ 1.43 Prozent auf 44.83 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-3.05 Prozent auf 40.71 EUR), SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.44 EUR), Allianz (-0.95 Prozent auf 418.80 EUR), Continental (-0.94 Prozent auf 67.66 EUR) und HOCHTIEF (-0.92 Prozent auf 389.80 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’204’432 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212.396 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.23 zu Buche schlagen. Mit 7.59 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch