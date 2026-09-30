Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Commerzbank Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41.19 €
|
Abst. Kursziel*:
1.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.46%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank (AWP)
|
29.09.26
|UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen (AWP)
|
29.09.26
|Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank (AWP)
|
29.09.26
|Unicredit will früher Kontrolle über Commerzbank (AWP)
|
29.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|39.04
|0.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:29
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|08:38
|
Bernstein Research
BMW Outperform
|08:32
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Hold
|08:30
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|08:29
|
JP Morgan Chase & Co.
London Stock Exchange Overweight
|08:28
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse Overweight
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy