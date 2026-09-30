Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste

Um 12:09 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0.19 Prozent auf 25’350.65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.111 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.360 Prozent fester bei 25’490.67 Punkten in den Handel, nach 25’399.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25’584.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’342.29 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0.367 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der DAX mit 26’569.99 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der DAX noch bei 24’995.81 Punkten. Der DAX verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 23’880.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.31 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit BMW (+ 2.72 Prozent auf 55.98 EUR), Zalando (+ 2.47 Prozent auf 22.41 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.67 Prozent auf 377.20 EUR), RWE (+ 1.46 Prozent auf 59.78 EUR) und Fresenius SE (+ 1.43 Prozent auf 44.83 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-3.05 Prozent auf 40.71 EUR), SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.44 EUR), Allianz (-0.95 Prozent auf 418.80 EUR), Continental (-0.94 Prozent auf 67.66 EUR) und HOCHTIEF (-0.92 Prozent auf 389.80 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’204’432 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 212.396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch