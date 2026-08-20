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21.08.2026 10:47:33

Brenntag SE Neutral

Brenntag
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Inflationäre Preise für Chemikalien und gestörte Lieferketten in der Folge des Nahost-Konflikts hätten dem Chemikalienhändler in die Karten gespielt, schrieb Nicole Manion am Donnerstag. Mit Blick auf die Schätzungen für die kommenden Jahre gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial, auch weil sich der Rückenwind von den Preisen im zweiten Halbjahr abschwächen dürfte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
60.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Nicole Manion 		KGV*:
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