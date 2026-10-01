Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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01.10.2026 11:52:45
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Brenntag SE-Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Brenntag SE-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte rechnet beim Chemikalienhändler für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 378 Millionen Euro, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 11. November schrieb. Damit sieht er sich etwas unter dem Konsens.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie verlor um 11:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.2 Prozent auf 59.06 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 3.49 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22’349 Brenntag SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 23.1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 11.11.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
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