Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte rechnet beim Chemikalienhändler für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 378 Millionen Euro, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 11. November schrieb. Damit sieht er sich etwas unter dem Konsens.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.2 Prozent auf 59.06 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 3.49 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22’349 Brenntag SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 23.1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 11.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET





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