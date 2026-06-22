Brenntag 49.69 CHF -0.45% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien des Chemiehändlers Brenntag gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.