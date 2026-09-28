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XETRA-Handel im Fokus 28.09.2026 12:26:20

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Minus

Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Fresenius Medical Care
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Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.47 Prozent schwächer bei 25’396.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25’557.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’373.00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26’564.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24’642.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23’760.00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.38 Prozent zu. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 3.44 Prozent auf 39.09 EUR), Fresenius SE (+ 1.97 Prozent auf 47.06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.66 Prozent auf 40.46 EUR), Merck (+ 1.26 Prozent auf 136.70 EUR) und Henkel vz (+ 1.17 Prozent auf 74.60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen BASF (-1.70 Prozent auf 49.57 EUR), Brenntag SE (-0.84 Prozent auf 59.06 EUR), Zalando (-0.77 Prozent auf 21.86 EUR), Infineon (-0.72 Prozent auf 56.30 EUR) und SAP SE (-0.68 Prozent auf 184.66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 903’854 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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