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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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27.08.2026 07:02:39

Brenntag SE Underweight

Brenntag
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 44 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob am Mittwoch seine kurzfristigen Gewinnprognosen für den Chemikalienhändler angesichts des besseren Starts des Großteils der Branche ins dritte Quartal. Dies liege im Einklang mit den Konjunktur-Frühindikatoren. Udeshi tut sich aber schwer damit, die aktuelle Dynamik auf 2027 zu projizieren. Es sei nicht leicht, den aktuellen Auftrieb durch den Nahost-Krieg vom grundlegend problematischen Trend zu trennen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
61.06 € 		Abst. Kursziel*:
-23.03%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
60.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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