Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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29.05.2026 11:19:48
Brenntag SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.18 €
|
Abst. Kursziel*:
19.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.37%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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