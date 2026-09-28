Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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28.09.2026 11:34:45
Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Brenntag SE-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Marcus Dunford-Castro.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. "Was hochgeht, muss auch wieder herunterkommen", schrieb Marcus Dunford-Castro am Samstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der Rückenwind bei Lagerbeständen und Preisen aus dem zweiten Quartal nachgelassen hat.
Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:15 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.5 Prozent auf 59.28 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 5.53 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29’309 Brenntag SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 23.6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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