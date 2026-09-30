Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach der Präsentation des neuen KI-Modells Gemini 4 Argon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Argon schneide bei den üblichen Benchmark-Ergebnissen gut ab, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Durch die deutliche Erweiterung des Token-Limits könne Argon im Vergleich zu anderen Anbietern wettbewerbsfähiger agieren. Zudem seien bereits signifikante interne Speichereffizienzen durch eine spezialisiertere Codeerkennung erzielt worden, und die weiterentwickelten Spezialisierung im Bereich Codierung, Recht und Finanzen sei vielversprechend./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 425.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 338.81
|
Abst. Kursziel*:
25.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 339.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.29%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:18
|Alphabet A Buy
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|UBS AG
|30.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|283.08
|-3.05%
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