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Plus500 Depot

Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

283.08
CHF
-8.91
CHF
-3.05 %
18:00:01
BRXC
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01.10.2026 18:51:03

Alphabet A (ex Google) Outperform

Alphabet A
283.08 CHF -3.05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach der Präsentation des neuen KI-Modells Gemini 4 Argon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Argon schneide bei den üblichen Benchmark-Ergebnissen gut ab, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Durch die deutliche Erweiterung des Token-Limits könne Argon im Vergleich zu anderen Anbietern wettbewerbsfähiger agieren. Zudem seien bereits signifikante interne Speichereffizienzen durch eine spezialisiertere Codeerkennung erzielt worden, und die weiterentwickelten Spezialisierung im Bereich Codierung, Recht und Finanzen sei vielversprechend./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 425.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 338.81 		Abst. Kursziel*:
25.44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 339.22 		Abst. Kursziel aktuell:
25.29%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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