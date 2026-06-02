Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dauer der positiven Preis- und Absatzimpulse durch den Nahost-Krieg sei zwar unklar, zunächst gebe es für die Gewinnerwartungen aber eher Chancen als Risiken, schrieb Suhasini Varanasi am Dienstagabend. Sie hob ihre Prognosen für den Chemikalienhändler für 2026 an./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.20 €
|
Abst. Kursziel*:
27.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.52%
|
Analyst Name::
Suhasini Varanasi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
01.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
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01.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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01.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
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01.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.06.26
|EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.06.26
|EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.05.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Brenntag SE-Aktie ein (finanzen.net)
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29.05.26
|Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
Analysen zu Brenntag SE
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
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|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
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|Deutsche Bank AG
|14.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
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|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underperform
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|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
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