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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dauer der positiven Preis- und Absatzimpulse durch den Nahost-Krieg sei zwar unklar, zunächst gebe es für die Gewinnerwartungen aber eher Chancen als Risiken, schrieb Suhasini Varanasi am Dienstagabend. Sie hob ihre Prognosen für den Chemikalienhändler für 2026 an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.