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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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02.06.2026
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03.06.2026 07:27:44

Brenntag SE Buy

Brenntag
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dauer der positiven Preis- und Absatzimpulse durch den Nahost-Krieg sei zwar unklar, zunächst gebe es für die Gewinnerwartungen aber eher Chancen als Risiken, schrieb Suhasini Varanasi am Dienstagabend. Sie hob ihre Prognosen für den Chemikalienhändler für 2026 an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.20 € 		Abst. Kursziel*:
27.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.52%
Analyst Name::
Suhasini Varanasi 		KGV*:
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07:27 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
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