|Wertzuwachs oder -verlust?
|
01.10.2026 19:43:08
Wäre eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?
Wer vor Jahren in USD Coin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 30.09.2025 kostete USD Coin 0.9998 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 100.02 USD Coin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 30.09.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 1.000 USD 100.02 USD wert gewesen. Das entspricht einem Zuwachs um 0.02 Prozent.
Bei 0.9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin liegt derzeit bei 1.000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’349.11081
|1.24%
|Handeln
|Vision
|0.03660
|-1.42%
|Handeln
|Ethereum
|2’264.83146
|0.79%
|Handeln
|Ripple
|1.26285
|1.77%
|Handeln
|Solana
|101.06451
|2.77%
|Handeln
|Cardano
|0.21150
|3.42%
|Handeln
|Polkadot
|1.01240
|3.56%
|Handeln
|Chainlink
|11.97768
|0.28%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.88%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|4.29%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren