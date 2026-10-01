Wäre eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?

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Am 30.09.2025 kostete USD Coin 0.9998 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 100.02 USD Coin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 30.09.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 1.000 USD 100.02 USD wert gewesen. Das entspricht einem Zuwachs um 0.02 Prozent.

Bei 0.9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin liegt derzeit bei 1.000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net