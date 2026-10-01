So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 3 Jahren abgeworfen

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Solana kostete am 30.09.2023 21.39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.74 SOL im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 30.09.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 118.00 USD 5’515.22 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 451.52 Prozent vermehrt.

Bei 62.15 USD erreichte der Coin am 06.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 02.10.2025 bei 234.74 USD.

Redaktion finanzen.net