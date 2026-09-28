Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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28.09.2026 12:26:20
Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag fester
DAX-Handel am ersten Tag der Woche.
Um 12:08 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0.02 Prozent auf 25’414.66 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.112 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0.139 Prozent stärker bei 25’443.98 Punkten, nach 25’408.64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’508.57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’371.57 Zählern.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26’569.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 24’671.22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der DAX 23’739.47 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3.57 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 3.44 Prozent auf 39.09 EUR), Fresenius SE (+ 1.97 Prozent auf 47.06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.66 Prozent auf 40.46 EUR), Merck (+ 1.26 Prozent auf 136.70 EUR) und Henkel vz (+ 1.17 Prozent auf 74.60 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-1.70 Prozent auf 49.57 EUR), Brenntag SE (-0.84 Prozent auf 59.06 EUR), Zalando (-0.77 Prozent auf 21.86 EUR), Infineon (-0.72 Prozent auf 56.30 EUR) und SAP SE (-0.68 Prozent auf 184.66 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 903’854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214.589 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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