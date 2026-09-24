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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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24.09.2026 12:04:45

Brenntag SE Underweight

Brenntag
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. BASF, Wacker Chemie, Yara, Evonik, Brenntag, IMCD, DSM-Firmenich und Arkema rät er besonders nachdrücklich in den Portfolios unterzugewichten. Die mittelfristigen Gewinnziele von Brenntag seien ambitioniert und die Bewertung sei weniger attraktiv als bei anderen Werten im Sektor./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
59.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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