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23.09.2026 09:28:15
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
LUS-DAX-Handel am Morgen.
Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.37 Prozent tiefer bei 25’593.00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’750.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’571.00 Punkten.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der LUS-DAX 26’111.00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’922.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’538.00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.18 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.72 EUR), Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’009.60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.01 Prozent auf 361.50 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.78 Prozent auf 148.45 EUR) und Siemens (+ 0.64 Prozent auf 275.60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil GEA (-0.89 Prozent auf 66.75 EUR), Fresenius SE (-0.87 Prozent auf 45.18 EUR), Zalando (-0.76 Prozent auf 22.18 EUR), Brenntag SE (-0.73 Prozent auf 59.78 EUR) und Allianz (-0.70 Prozent auf 427.20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 337’026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211.057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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