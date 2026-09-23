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Marktbericht 23.09.2026 09:28:15

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

LUS-DAX-Handel am Morgen.

Zalando
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Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.37 Prozent tiefer bei 25’593.00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’750.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’571.00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der LUS-DAX 26’111.00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’922.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’538.00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.18 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.72 EUR), Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’009.60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.01 Prozent auf 361.50 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.78 Prozent auf 148.45 EUR) und Siemens (+ 0.64 Prozent auf 275.60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil GEA (-0.89 Prozent auf 66.75 EUR), Fresenius SE (-0.87 Prozent auf 45.18 EUR), Zalando (-0.76 Prozent auf 22.18 EUR), Brenntag SE (-0.73 Prozent auf 59.78 EUR) und Allianz (-0.70 Prozent auf 427.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 337’026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211.057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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