Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
56.20CHF
0.20CHF
0.36 %
14:39:58
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2026 10:21:38
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe wegen "Übergewinnen" besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um gut ein Viertel über der Konsensschätzung./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.22%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10:52
|Warburg Research gibt Brenntag SE-Aktie Hold (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Brenntag-Aktie verliert: Deutliches Gewinnplus im zweiten Quartal (Dow Jones)
Analysen zu Brenntag SE
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|56.44
|0.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|
DZ BANK
Brenntag Halten
|13:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|13:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|11:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight