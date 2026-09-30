Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Brenntag SE-Papier letztlich bei 73.48 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Brenntag SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.361 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 80.68 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 29.09.2026 auf 59.28 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 19.32 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Brenntag SE einen Börsenwert von 8.61 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Brenntag SE-Aktie fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Brenntag SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 51.10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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