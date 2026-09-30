September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Brenntag SE-Aktie

Im September 2026 haben 1 Analysten eine Einschätzung der Brenntag SE-Aktie vorgenommen.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Brenntag SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 56,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,18 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Brenntag SE-Aktie von 59,18 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 56,00 EUR -5,37 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 24.09.2026

Redaktion finanzen.ch