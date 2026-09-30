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Analysen des Monats 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Brenntag SE-Aktie

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Brenntag SE-Aktie

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Brenntag SE-Aktie im vergangenen Monat.

Brenntag
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Im September 2026 haben 1 Analysten eine Einschätzung der Brenntag SE-Aktie vorgenommen.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Brenntag SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 56,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,18 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Brenntag SE-Aktie von 59,18 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.56,00 EUR-5,3728.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--24.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Brenntag
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