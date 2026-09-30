Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Brenntag SE-Aktie
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Brenntag SE-Aktie im vergangenen Monat.
Im September 2026 haben 1 Analysten eine Einschätzung der Brenntag SE-Aktie vorgenommen.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Brenntag SE mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 56,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,18 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Brenntag SE-Aktie von 59,18 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|56,00 EUR
|-5,37
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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