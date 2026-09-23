DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Brenntag SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51.12 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 195.618 Brenntag SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 60.22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’780.13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.80 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Brenntag SE eine Marktkapitalisierung von 8.56 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Brenntag SE-Aktie fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Papiers auf 51.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch