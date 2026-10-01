Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte rechnet beim Chemikalienhändler für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 378 Millionen Euro, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 11. November schrieb. Damit sieht er sich etwas unter dem Konsens./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.52%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
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|DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
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