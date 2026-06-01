Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’381 0.3%  SPI 18’922 0.2%  Dow 51’316 -0.5%  DAX 24’772 -0.7%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 6’066 -0.6%  Gold 4’340 -3.0%  Bitcoin 47’817 -5.1%  Dollar 0.7952 0.8%  Öl 93.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie
Ackman baut Pershing-Square-Portfolio um: Milliarden-Einstieg bei Microsoft, deutlicher Google-Rückzug
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagnachmittag entwickeln
Eli Lilly-Aktie steigt: Deutsche Pharmakonzerne streichen Investitionen zusammen
Boeing-Aktie kaum bewegt: Ursachensuche nach Dreamliner-Panne - Lufthansa-Flugzeug abgeschleppt
Suche...
eToro entdecken

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

50.74
CHF
0.44
CHF
0.87 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.06.2026 16:00:28

Brenntag SE Verkaufen

Brenntag
52.09 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach den jüngsten Quartalszahlen von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwach abgeschnitten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Sparprogramm und Preisanpassungen sei noch keine nachhaltige Trendwende in Sicht./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Brenntag SE Verkaufen
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
56.92 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
56.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten