Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
61.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-28.62%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
61.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28.34%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
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