Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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07.09.2026 10:16:15
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Der IT-Dienstleister komme im weiterhin schwierigen Marktumfeld offenbar gut zurecht./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.52 €
|
Abst. Kursziel*:
26.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.21%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
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|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
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|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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