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Index im Blick 17.09.2026 15:58:17

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Infineon
52.04 CHF -0.68%
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Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.35 Prozent fester bei 3’998.45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 562.725 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.278 Prozent stärker bei 3’995.60 Punkten in den Handel, nach 3’984.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’980.24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’013.72 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0.393 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’093.24 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’948.38 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 3’574.07 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 2.77 Prozent auf 61.25 EUR), QIAGEN (+ 2.57 Prozent auf 38.15 EUR), Nordex (+ 2.57 Prozent auf 39.98 EUR), United Internet (+ 1.68 Prozent auf 27.90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.65 Prozent auf 67.90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.27 Prozent auf 30.20 EUR), Bechtle (-2.48 Prozent auf 33.86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.31 Prozent auf 29.60 EUR), PVA TePla (-1.02 Prozent auf 29.16 EUR) und Infineon (-0.49 Prozent auf 54.73 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1’714’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 215.928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.50 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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