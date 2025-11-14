Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
Bechtle Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am Freitag in ihrer Nachbetrachtung. Umsatzseitig sei es das zweite Quartal in Folge mit Wachstum gewesen und nun sei auch der Vorsteuergewinn wieder gestiegen. Dies stimme zuversichtlich vor dem saisonbedingt starken Schlussquartal./rob/tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Hold
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.47%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
