Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’085 0.1%  Bitcoin 75’902 1.2%  Dollar 0.7937 0.0%  Öl 63.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla-Aktie im Blick: Wird das Cybercab nun doch Lenkrad und Pedale bekommen?
Frühere CS-AT1-Investoren drängen UBS zu Vergleich
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
u-blox-Übernahme: Advent-Tochter Zenith setzt Vollzugsdatum noch in 2025 an
Suche...
eToro entdecken

Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

36.84
CHF
4.50
CHF
13.90 %
14.11.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 07:19:18

Bechtle Hold

Bechtle
36.84 CHF 13.90%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am Freitag in ihrer Nachbetrachtung. Umsatzseitig sei es das zweite Quartal in Folge mit Wachstum gewesen und nun sei auch der Vorsteuergewinn wieder gestiegen. Dies stimme zuversichtlich vor dem saisonbedingt starken Schlussquartal./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Bechtle AG Hold
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
39.54 € 		Abst. Kursziel*:
-3.89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
40.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.47%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse