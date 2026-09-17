Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Kursverlauf
|
17.09.2026 17:58:13
XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
Am Abend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.
Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 0.72 Prozent stärker bei 31’501.27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348.214 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.386 Prozent auf 31’397.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’276.77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’170.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’574.72 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.133 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’356.98 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 32’855.82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’217.38 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.68 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Porsche vz (+ 5.10 Prozent auf 47.58 EUR), DEUTZ (+ 4.65 Prozent auf 12.16 EUR), Porsche Automobil (+ 3.97 Prozent auf 29.87 EUR), Nordex (+ 3.39 Prozent auf 40.30 EUR) und Schaeffler (+ 3.06 Prozent auf 7.07 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Bilfinger SE (-21.44 Prozent auf 59.35 EUR), Bechtle (-3.69 Prozent auf 33.44 EUR), AUTO1 (-3.19 Prozent auf 18.54 EUR), CTS Eventim (-2.19 Prozent auf 55.95 EUR) und WACKER CHEMIE (-2.09 Prozent auf 86.80 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’465’989 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40.590 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentaldaten
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordex AG
|
17.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.09.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-News: Nordex Group receives 91 MW order from TEUT Energieprojekte in Brandenburg, Germany (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-News: Nordex Group erhält 91-MW-Auftrag von TEUT Energieprojekte in Brandenburg (EQS Group)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Nordex AG
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Bilfinger am 17.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31’442.47
|-0.02%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigen sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.