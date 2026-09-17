XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 0.72 Prozent stärker bei 31’501.27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348.214 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.386 Prozent auf 31’397.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’276.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’170.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’574.72 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.133 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’356.98 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 32’855.82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’217.38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.68 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Porsche vz (+ 5.10 Prozent auf 47.58 EUR), DEUTZ (+ 4.65 Prozent auf 12.16 EUR), Porsche Automobil (+ 3.97 Prozent auf 29.87 EUR), Nordex (+ 3.39 Prozent auf 40.30 EUR) und Schaeffler (+ 3.06 Prozent auf 7.07 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Bilfinger SE (-21.44 Prozent auf 59.35 EUR), Bechtle (-3.69 Prozent auf 33.44 EUR), AUTO1 (-3.19 Prozent auf 18.54 EUR), CTS Eventim (-2.19 Prozent auf 55.95 EUR) und WACKER CHEMIE (-2.09 Prozent auf 86.80 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’465’989 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40.590 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch