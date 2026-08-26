Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Bei dem IT-Dienstleister hält er das obere Ende der neuen Zielspanne für das Gesamtjahr für erreichbar. Die Aktie weise zudem einen 30-prozentigen Abschlag auf ihr historisches Bewertungsniveau auf. Bechtle zählt neben Inficon zu den Favoriten für die zweite Jahreshälfte./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.26 €
|
Abst. Kursziel*:
36.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.23%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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