ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21.42 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 46.685 Raiffeisen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 60.95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’845.47 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 184.55 Prozent erhöht.

Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 21.30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch