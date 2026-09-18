Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Raiffeisen-Einstieg?
|
18.09.2026 10:02:29
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21.42 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 46.685 Raiffeisen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 60.95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’845.47 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 184.55 Prozent erhöht.
Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 21.30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
12:26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Wien: ATX sackt ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Wien: ATX verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Wiener Börse-Handel: ATX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|EQS-News: RBI weist Anschuldigungen von einem Leerverkäuferbericht entschieden zurück (EQS Group)
|
17.09.26
|EQS-News: RBI categorically denies the allegations of short-seller report (EQS Group)