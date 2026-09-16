TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Bechtle-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bechtle-Anteile letztlich bei 45.34 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 220.556 Bechtle-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 35.44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’816.50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.84 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich jüngst auf 4.49 Mrd. Euro. Bechtle-Anteile wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers belief sich damals auf 30.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch