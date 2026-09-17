TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.21 Prozent stärker bei 3’992.99 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 562.725 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.278 Prozent auf 3’995.60 Punkte an der Kurstafel, nach 3’984.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4’008.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’980.24 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0.256 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 4’093.24 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 3’948.38 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Wert von 3’574.07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Zählern.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 4.36 Prozent auf 62.20 EUR), AIXTRON SE (+ 1.70 Prozent auf 34.72 EUR), QIAGEN (+ 1.44 Prozent auf 37.73 EUR), Drägerwerk (+ 1.41 Prozent auf 115.20 EUR) und Sartorius vz (+ 1.40 Prozent auf 245.80 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.27 Prozent auf 30.20 EUR), Infineon (-1.53 Prozent auf 54.16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.52 Prozent auf 29.84 EUR), Bechtle (-1.50 Prozent auf 34.20 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.43 Prozent auf 137.80 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 961’310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215.928 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch