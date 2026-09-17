Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’697 0.7%  Dow 51’730 0.5%  DAX 25’737.0100 0.8%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’360 2.3%  Bitcoin 62’883 0.1%  Dollar 0.8241 -0.2%  Öl 103.5 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 16 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. setzt sich fort: Das müssen Anleger beachten
Suche...

Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 17.09.2026 12:26:16

TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX

TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Infineon
52.04 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.21 Prozent stärker bei 3’992.99 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 562.725 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.278 Prozent auf 3’995.60 Punkte an der Kurstafel, nach 3’984.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4’008.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’980.24 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0.256 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 4’093.24 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 3’948.38 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Wert von 3’574.07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Zählern.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 4.36 Prozent auf 62.20 EUR), AIXTRON SE (+ 1.70 Prozent auf 34.72 EUR), QIAGEN (+ 1.44 Prozent auf 37.73 EUR), Drägerwerk (+ 1.41 Prozent auf 115.20 EUR) und Sartorius vz (+ 1.40 Prozent auf 245.80 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.27 Prozent auf 30.20 EUR), Infineon (-1.53 Prozent auf 54.16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.52 Prozent auf 29.84 EUR), Bechtle (-1.50 Prozent auf 34.20 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.43 Prozent auf 137.80 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 961’310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215.928 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten