Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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16.09.2026 17:58:17
Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX
Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0.26 Prozent fester bei 3’986.91 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561.254 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.320 Prozent auf 3’989.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’976.62 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3’954.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’993.30 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.103 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’966.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3’548.66 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10.01 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.97 Prozent auf 66.80 EUR), PVA TePla (+ 3.66 Prozent auf 29.46 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.25 Prozent auf 139.80 EUR), JENOPTIK (+ 3.20 Prozent auf 38.70 EUR) und Siltronic (+ 2.79 Prozent auf 69.90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil CANCOM SE (-2.61 Prozent auf 22.35 EUR), Bechtle (-2.03 Prozent auf 34.72 EUR), Eckert Ziegler (-1.88 Prozent auf 12.03 EUR), TeamViewer (-1.44 Prozent auf 6.53 EUR) und Siemens Healthineers (-1.31 Prozent auf 38.36 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4’580’847 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 214.981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.55 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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