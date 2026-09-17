Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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17.09.2026 12:26:16
Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu
In Frankfurt ist am Donnerstagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.
Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.07 Prozent stärker bei 31’297.32 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 348.214 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.386 Prozent fester bei 31’397.44 Punkten, nach 31’276.77 Punkten am Vortag.
Bei 31’170.01 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31’481.81 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0.780 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’356.98 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 32’855.82 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 30’217.38 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1.03 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4.36 Prozent auf 62.20 EUR), DEUTZ (+ 3.61 Prozent auf 12.04 EUR), Schaeffler (+ 3.21 Prozent auf 7.08 EUR), Porsche vz (+ 2.36 Prozent auf 46.34 EUR) und TRATON (+ 2.36 Prozent auf 37.30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-20.25 Prozent auf 60.25 EUR), WACKER CHEMIE (-2.76 Prozent auf 86.20 EUR), RENK (-2.46 Prozent auf 39.72 EUR), CTS Eventim (-1.92 Prozent auf 56.10 EUR) und Bechtle (-1.50 Prozent auf 34.20 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im MDAX ist die Bilfinger SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 706’923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40.590 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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