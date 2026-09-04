Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Bechtle beim Kursziel von 38 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Sein Favorit unter den europäischen Value-Added Resellern (VAR) von Hard- und Software bleibe Computacenter, schrieb Joseph George am Freitag. Bytes Technology stuft er mit "Underweight" am schwächsten ein. Bei Bechtle rechnet George am Kapitalmarkttag im September nicht mit einer nennenswerten Aufstockung der Finanzziele. Der Konsens plane mittelfristig bereits eine klare Gewinnbelebung ein./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.50 €
|
Abst. Kursziel*:
4.11%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
35.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.79%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
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