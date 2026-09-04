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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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04.09.2026
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07.09.2026 07:54:45

Bechtle Neutral

Bechtle
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Bechtle beim Kursziel von 38 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Sein Favorit unter den europäischen Value-Added Resellern (VAR) von Hard- und Software bleibe Computacenter, schrieb Joseph George am Freitag. Bytes Technology stuft er mit "Underweight" am schwächsten ein. Bei Bechtle rechnet George am Kapitalmarkttag im September nicht mit einer nennenswerten Aufstockung der Finanzziele. Der Konsens plane mittelfristig bereits eine klare Gewinnbelebung ein./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 19:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.50 € 		Abst. Kursziel*:
4.11%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.79%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
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07:54 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Bechtle Buy UBS AG
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