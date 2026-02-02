Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
39.40CHF
0.20CHF
0.51 %
02.02.2026
SWX
03.02.2026 07:35:12
Bechtle Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte stark verlaufen sein, schrieb Andreas Wolf am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht des IT-Dienstleisters. Der Ausblick sei aber womöglich von Vorsicht geprägt./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Hold
Unternehmen:
Bechtle AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
44.14 €
Abst. Kursziel*:
-13.91%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
43.96 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13.56%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
31.01.26
|Bechtle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar (finanzen.net)
30.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
30.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
29.01.26
|Bechtle-Aktie schwächer: Übernahme von RIS 2048 in Portugal (Dow Jones)
28.01.26