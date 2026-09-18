ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der BAWAG-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.959 BAWAG-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (178.60 EUR), wäre die Investition nun 349.85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +249.85 Prozent.

BAWAG war somit zuletzt am Markt 13.67 Mrd. Euro wert. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Der Erstkurs der BAWAG-Aktie belief sich damals auf 47.30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch