BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer BAWAG-Einstieg?
|
18.09.2026 10:02:29
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BAWAG gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der BAWAG-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.959 BAWAG-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (178.60 EUR), wäre die Investition nun 349.85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +249.85 Prozent.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 13.67 Mrd. Euro wert. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Der Erstkurs der BAWAG-Aktie belief sich damals auf 47.30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAWAG
|
12:26
|Schwache Performance in Wien: ATX sackt ab (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
15.09.26
|ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Gewinne in Wien: ATX zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)