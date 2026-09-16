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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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17.09.2026 16:38:47

Bechtle Buy

Bechtle
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Veranstaltung habe seine positive Einschätzung der Aktien des IT-Dienstleisters bestätigt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Die Aussagen des Managements deuteten auf eine Fortsetzung der starken Geschäftstrends des ersten Halbjahres hin, wobei das Potenzial bis zum oberen Ende der revidierten Prognose reiche. Zwar seien die Ziele für 2030 lediglich bestätigt worden, doch der Experte geht davon aus, dass diese im nächsten Jahr nach oben revidiert werden, wenn der neue Vorstandsvorsitzende offiziell sein Amt antritt./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
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