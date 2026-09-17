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Index-Performance im Blick 17.09.2026 15:58:17

Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen

Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen

Der MDAX macht am vierten Tag der Woche Gewinne.

Porsche Automobil
28.41 CHF 3.88%
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Um 15:40 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.59 Prozent stärker bei 31’461.56 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 348.214 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.386 Prozent höher bei 31’397.44 Punkten, nach 31’276.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 31’170.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’574.72 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0.259 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’356.98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der MDAX bei 32’855.82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’217.38 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.56 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Schaeffler (+ 4.23 Prozent auf 7.15 EUR), Porsche vz (+ 3.93 Prozent auf 47.05 EUR), DEUTZ (+ 3.87) Prozent auf 12.07 EUR), AUMOVIO (+ 3.27 Prozent auf 37.90 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.14 Prozent auf 85.40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bilfinger SE (-21.84 Prozent auf 59.05 EUR), Bechtle (-2.48 Prozent auf 33.86 EUR), WACKER CHEMIE (-2.37 Prozent auf 86.55 EUR), CTS Eventim (-1.66 Prozent auf 56.25 EUR) und K+S (-1.44 Prozent auf 16.43 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’612’314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40.590 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.09 zu Buche schlagen. Mit 8.16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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