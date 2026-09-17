TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am Donnerstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.42 Prozent höher bei 4’001.35 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 562.725 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.278 Prozent fester bei 3’995.60 Punkten, nach 3’984.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’013.72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’980.24 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.466 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der TecDAX bei 4’093.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der TecDAX noch bei 3’948.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der TecDAX mit 3’574.07 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.40 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3.79 Prozent auf 38.61 EUR), Nordex (+ 3.39 Prozent auf 40.30 EUR), Nemetschek SE (+ 2.94 Prozent auf 61.35 EUR), EVOTEC SE (+ 2.64 Prozent auf 2.88 EUR) und Sartorius vz (+ 2.43 Prozent auf 248.30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-4.22 Prozent auf 29.02 EUR), Bechtle (-3.69 Prozent auf 33.44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.01 Prozent auf 30.28 EUR), Deutsche Telekom (-1.87 Prozent auf 28.30 EUR) und PVA TePla (-1.29 Prozent auf 29.08 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’019’959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215.928 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch