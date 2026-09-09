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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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11.09.2026 13:16:54

Bechtle Buy

Bechtle
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Tong erwartet vom Kapitalmarkttag am 17. September keine Änderung der Jahresziele und der mittelfristigen Ambitionen des IT-Dienstleisters, wie er am Donnerstag schrieb. Zu letzteren dürfte es aber mehr Details geben./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
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07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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