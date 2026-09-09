Bechtle 33.48 CHF 2.93% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Tong erwartet vom Kapitalmarkttag am 17. September keine Änderung der Jahresziele und der mittelfristigen Ambitionen des IT-Dienstleisters, wie er am Donnerstag schrieb. Zu letzteren dürfte es aber mehr Details geben./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.