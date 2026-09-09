Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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11.09.2026 13:16:54
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Tong erwartet vom Kapitalmarkttag am 17. September keine Änderung der Jahresziele und der mittelfristigen Ambitionen des IT-Dienstleisters, wie er am Donnerstag schrieb. Zu letzteren dürfte es aber mehr Details geben./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.44 €
|
Abst. Kursziel*:
18.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.18%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
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|17.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Bechtle Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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