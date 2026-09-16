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MDAX-Performance im Fokus 16.09.2026 17:58:17

Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich

Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

JENOPTIK
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Am Mittwoch bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0.60 Prozent stärker bei 31’323.94 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 347.739 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.319 Prozent auf 31’234.92 Punkte an der Kurstafel, nach 31’135.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31’020.62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31’360.70 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0.695 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX auf 32’464.39 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, notierte der MDAX bei 32’586.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’100.16 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.11 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.97 Prozent auf 66.80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.25 Prozent auf 139.80 EUR), JENOPTIK (+ 3.20 Prozent auf 38.70 EUR), CTS Eventim (+ 2.97 Prozent auf 57.20 EUR) und Siltronic (+ 2.79 Prozent auf 69.90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil DEUTZ (-3.17 Prozent auf 11.62 EUR), RENK (-2.15 Prozent auf 40.72 EUR), Bechtle (-2.03 Prozent auf 34.72 EUR), Porsche Automobil (-1.84 Prozent auf 28.73 EUR) und flatexDEGIRO (-1.78 Prozent auf 29.88 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4’471’133 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40.321 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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