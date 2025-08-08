|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 07:26:27
Bechtle Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es gebe für den IT-Dienstleister Anzeichen einer Erholung, schrieb Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Umsatz habe das internationale Geschäft die Schwäche auf dem Heimatmarkt ausgeglichen./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bechtle AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
40.94 €
Abst. Kursziel*:
-7.18%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
40.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6.63%
Analyst Name::
Nicole Winkler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
08.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
08.08.25