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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die auf dem ESMO-Kongress präsentierten Studiendaten senkten das Risiko für rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzliche Umsatzhoffnung für die Briten im Onkologiebereich, schrieb Richard Vosser am Montag./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 01:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 01:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.