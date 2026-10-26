AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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26.10.2026 12:03:57
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
141.31 CHF 0.29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die auf dem ESMO-Kongress präsentierten Studiendaten senkten das Risiko für rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzliche Umsatzhoffnung für die Briten im Onkologiebereich, schrieb Richard Vosser am Montag./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 01:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 01:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 01:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
154.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
128.46 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
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