AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 11700 auf 12000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Er bleibt etwas zurückhaltend hinsichtlich der für 2027 erwarteten Kursimpulse sowie mit Blick auf die Frage, inwieweit die Briten ihr Wachstum trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bis in die frühen 2030er Jahre sichern können./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
169.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
141.52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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Analysen zu AstraZeneca PLC
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|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
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|Bernstein Research
|10.09.26
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|Deutsche Bank AG
|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|02.09.26
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|Deutsche Bank AG
|25.08.26
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|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|152.26
|0.30%
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