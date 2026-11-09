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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

152.26
CHF
0.46
CHF
0.30 %
09:00:42
BRXC
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09.11.2026 12:21:19

AstraZeneca Hold

AstraZeneca
152.26 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 11700 auf 12000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Er bleibt etwas zurückhaltend hinsichtlich der für 2027 erwarteten Kursimpulse sowie mit Blick auf die Frage, inwieweit die Briten ihr Wachstum trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bis in die frühen 2030er Jahre sichern können./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
120.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
169.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
141.52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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