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19.11.2026 17:58:12
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
Der STOXX 50 bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.
Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.87 Prozent schwächer bei 5’295.28 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.275 Prozent höher bei 5’356.31 Punkten, nach 5’341.63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5’293.42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’365.99 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 4.17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5’360.74 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 5’466.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’710.45 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.82 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 0.97 Prozent auf 177.15 CHF), UniCredit (+ 0.45 Prozent auf 80.32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.35 Prozent auf 68.22 CHF), Siemens (+ 0.34 Prozent auf 266.90 EUR) und Airbus SE (+ 0.18 Prozent auf 198.22 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3.56 Prozent auf 187.02 EUR), Novartis (-3.22 Prozent auf 127.24 CHF), National Grid (-2.57 Prozent auf 12.15 GBP), AstraZeneca (-2.51 Prozent auf 133.04 GBP) und Rheinmetall (-2.50 Prozent auf 725.60 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’120’410 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 476.685 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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