AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen von 15600 auf 15900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäfte im Bereich der Onkologie hätten Patentabläufe kompensiert und ein Ergebnis u?ber den Erwartungen ermöglicht, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einen zusätzlichen Beitrag dazu sollten auch die Bereiche Atemwegserkrankungen sowie "Seltene Erkrankungen" liefern./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Kaufen
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
164.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
137.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|17:34
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|DZ BANK
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|153.02
|1.96%
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