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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

153.02
CHF
2.95
CHF
1.96 %
18:00:01
BRXC
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03.11.2026 17:34:33

AstraZeneca Kaufen

AstraZeneca
153.02 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen von 15600 auf 15900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäfte im Bereich der Onkologie hätten Patentabläufe kompensiert und ein Ergebnis u?ber den Erwartungen ermöglicht, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einen zusätzlichen Beitrag dazu sollten auch die Bereiche Atemwegserkrankungen sowie "Seltene Erkrankungen" liefern./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Kaufen
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
164.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
137.60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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