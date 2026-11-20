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20.11.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 135,30 GBP.
Um 16:28 Uhr stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 135,30 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'418 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AstraZeneca-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,36 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,32 GBP. Bisher wurden via London 701'197 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 13,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2026 (114,04 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 15,71 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.10.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,22 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12.06 Mrd. GBP gegenüber 11.26 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,26 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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