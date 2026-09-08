AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe auf der Fachkonferenz beeindruckende detaillierte Studiendaten für sein COPD-Lungenmedikament Tozorakimab präsentiert, welche ein Spitzenumsatzpotenzial von mindestens fünf Milliarden US-Dollar untermauerten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht moderaten Anpassungsbedarf für die Markterwartungen nach oben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
135.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
116.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|126.09
|-1.96%
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