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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

129.52
CHF
0.90
CHF
0.70 %
12:30:41
BRXC
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10.09.2026 12:12:58

AstraZeneca Sell

AstraZeneca
129.52 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe auf der Fachkonferenz beeindruckende detaillierte Studiendaten für sein COPD-Lungenmedikament Tozorakimab präsentiert, welche ein Spitzenumsatzpotenzial von mindestens fünf Milliarden US-Dollar untermauerten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht moderaten Anpassungsbedarf für die Markterwartungen nach oben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
135.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
116.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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