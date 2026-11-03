AstraZeneca 151.68 CHF 1.07% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten attestierte dem Mittel Laroprovstat zur Senkung von Blutfetten und zur Behandlung von Hypercholesterinämie und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Umsatzpotenzial von 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034. Damit liegt er nach eigener Aussage in einer Studie am Dienstag unter der Konsensschätzung von 4,6 Milliarden Dollar./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.