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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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03.11.2026 13:36:08

AstraZeneca Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten attestierte dem Mittel Laroprovstat zur Senkung von Blutfetten und zur Behandlung von Hypercholesterinämie und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Umsatzpotenzial von 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034. Damit liegt er nach eigener Aussage in einer Studie am Dienstag unter der Konsensschätzung von 4,6 Milliarden Dollar./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166.70 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
138.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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02.11.26 AstraZeneca Buy UBS AG
02.11.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
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